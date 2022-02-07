В Европе открылась служба психологической помощи пострадавшим от «фейков России и Китая»

Свой вариант борьбы с данной проблемой предложила Швеция — в стране появилось специальное Агентство психологической защиты. Цель новообразованной организации — бороться с фейковыми новостями и иностранным вмешательством.

В том числе речь идёт о тех материалах, которые исходят со стороны России и Китая.

Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию. Магнус Хьорт Замдиректор агентства

Сообщается, что агентство не будет заниматься борьбой с распространителями ложной информации в Швеции. Единственная её цель — «внешние субъекты угрозы».