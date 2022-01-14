В Европе подтвердили, что вакцину "Спутник V" не признали по политическим причинам

По словам члена комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона, признание отечественного препарата тормозится «из-за политических и экономических факторов».

Так, если бы вакцину оценивали исключительно по медицинским показателям, она уже могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Таким образом, отметил Быстрон, ЕМА защищает рынок, т.е. даёт крупным западным фармацевтическим компаниям возможность продавать свои препараты без конкуренции.