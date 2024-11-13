В Европе полиция «оживила» мертвую проститутку через голограмму для поимки ее убийцы

В Амстердаме создана голограмма молодой секс-работницы Бернадетт Сабо, известной как Бетти, которую жестоко убили в феврале 2009 года.

Бетти родом из Венгрии, переехала в Амстердам в 18 лет, работала в квартале красных фонарей и воспитывала сына, оставленного в приемной семье.

Теперь же место убийства, угол Korte Stormsteeg и Oudezijds Achterburgwal, посвящен Бетти: здание украшено баннерами и экранами, транслирующими ее историю и последние кадры с ее участием.

Голограмма Бетти, воссозданная с помощью 3D-технологий, изображена с большим драконьим тату, сидящей на стуле и обращающейся к прохожим с просьбой помочь найти ее убийцу.

Координатор группы по розыску Бенджамин ван Гог отмечает, что проект был согласован с семьей жертвы.

Детективы надеются, что эта необычная акция, вместе с вознаграждением в €30 000, побудит возможных свидетелей, даже находящихся за пределами Амстердама, выйти на контакт с полицией.