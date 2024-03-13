В Европе построят самую большую в мире приливную электростанцию

Станция будет сооружена как плотина, оснащённая турбинами, которые будут вырабатывать энергию для питания одного млн домов. Станция расположится на реке Мерси, которая в пресс-релизе подрядчика называется «величайшим природным достоянием» Великобритании.

Электростанция будет расположена вблизи Ливерпуля и соединит этот город с полуостровом Уиррал. Также в планах подрядчика проложить через Mersey Tidal Power пешеходную и велосипедную дороги.