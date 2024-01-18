В Европе предложили бурить арктические льды для их восстановления и утолщения

Увеличившаяся скорость таяния арктических ледников — тревожный признак интенсивных климатических изменений: за 30 лет «самые старые и толстые участки льда в регионе сократились на 95%». В связи с этим британский стартап предложил бороться не с внешней причиной таяния льдов, выбросами углекислого газа, — а влиять непосредственно на лёд.

Предлагается использовать подводные беспилотники, работающие на зелёном водороде и запускаемые с плавучих платформ, которые будут бурить вертикальные отверстия во льдах снизу. Через эти стволы вода под давлением должна вытягиваться из-под льда и разбрызгиваться поверх глыб. Такой метод позволит очищать лёд от оседающего снега и способствовать образованию новых слоёв льда, наращивая объём.

Пока Real Ice — развивающийся проект, не имеющий полноценного финансирования извне — только на свои деньги. Изначально это волонтёрское объединение Бангорском университете в Северном Уэльсе, основавшее свою деятельность на более ранних исследованиях Университета штата Аризона и Вашингтонского университета.

«Это сохранение экосистемы. Мы пытаемся поддерживать хотя бы тот объём льда, который есть сейчас, примерно 4 млн кв. км на конец лета. И если у нас получится, мы бы хотели восстановить уровень 1980-х годов, более 7 млн кв. км», — рассказал генеральный директор Real Ice Андреа Чекколини.