В Европе предсказали повышение количества и эффективности хакерских атак из-за ИИ

Основными инструментами киберпреступников в 2024-2025 годах станут программы-вымогатели, а также методы социальной инженерии. При этом наиболее активно злоумышленники будут использовать ИИ для взломов и создания фальшивых документов и фишинговых писем.

«Применение искусственного интеллекта в кибератаках является эволюционным, а не революционным явлением, а это означает, что оно усиливает существующие угрозы, такие как программы-вымогатели, но не меняет ландшафт рисков в ближайшем будущем», — сообщила генеральный директор GCHQ Линди Кэмерон.