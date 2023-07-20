В Европе предупредили, что июль 2023 может стать самым жарким в истории

Влияет на это множество факторов, особенно эффект Эль-Ниньо — рекордно быстрый прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, что «прицельно» влияет на климатические режимы в разных частях света, а также жара в Атлантике и глобальное потепление климата.

Причём быстрый прогрев океанов наблюдается ещё с весны, а общая тенденция — в течение 20 лет, о чём учёные неоднократно предупреждали.

«Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории», — сообщили специалисты Copernicus.