В Европе предупредили, что июль 2023 может стать самым жарким в истории

В Европе предупредили, что июль 2023 может стать самым жарким в историиНа это влияет множество факторов
Исследователи европейской программы Copernicus сообщили, что текущий июль может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Учёные впервые зарегистрировали не только повышенную по сравнению с предыдущими годами температуру, но и скорость потепления.
Влияет на это множество факторов, особенно эффект Эль-Ниньо — рекордно быстрый прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, что «прицельно» влияет на климатические режимы в разных частях света, а также жара в Атлантике и глобальное потепление климата.
Причём быстрый прогрев океанов наблюдается ещё с весны, а общая тенденция — в течение 20 лет, о чём учёные неоднократно предупреждали.
«Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории», — сообщили специалисты Copernicus.