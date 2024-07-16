В Европе приготовились к запуску спутника Φsat-2 с ИИ

Спутник Φsat-2, запуск которого запланирован на конец этого месяца с территории США на ракете SpaceX Falcon 9, обещает совершить «революцию» в наблюдении за нашей планетой, пишут СМИ.

Оснащенный современной мультиспектральной камерой и вычислительной мощью искусственного интеллекта, Φsat-2 может анализировать и обрабатывать снимки в режиме реального времени, обеспечивая более эффективные способы сбора данных. ЕКА подчеркивает, что возможности искусственного интеллекта спутника позволят быстро и точно преобразовывать огромные объемы необработанных данных в практические выводы. Обрабатывая изображения непосредственно на орбите, Φsat-2 гарантирует, что на Землю будут отправлены только четкие и пригодные для использования изображения.

На спутнике будут работать шесть ИИ-приложений для преобразования изображений в карты, обнаружения и классификации облаков их анализа и распределения, обнаружения и классификации судов, выявления аномалий в морских экосистемах и обнаружения лесных пожаров.