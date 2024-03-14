В Европе приняли первый в истории закон по регуляции искусственного интеллекта

Компании, создававшие чат-боты вроде суперпопулярного ChatGPT, теперь будут сталкиваться с жесткими правилами.

Целей у закона несколько. Во-первых, защитить нас от фейков и дезинформации. Во-вторых, ограничить правительства – теперь им сложнее применять системы распознавания лиц для массовой слежки.

А вот разработчиков ИИ ожидает куча бюрократии! Им грозят огромные штрафы, если их творения начнут чудить.

Евросоюз задал тон всему миру в управлении ИИ. Неудивительно, что крупные компании типа Amazon уже одобряют закон.

Хотя не обошлось и без скептиков, считающих, что новые правила задушат инновации. Будет очень интересно увидеть, чем обернется этот эксперимент не только для Европы, но и для всей планеты!