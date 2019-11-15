В Европе призвали реже пить лекарства для сохранения экологии

”Если не будут приняты адекватные меры для управления рисками, остатки фармацевтических препаратов будут все в большей степени выбрасываться в окружающую среду, поскольку старение населения, достижения в области здравоохранения и увеличение производства мяса и рыбы стимулируют спрос на фармацевтические препараты во всем мире”, - сообщают авторы исследования.

Ученые отметили, что человеческая деятельность в сочетании с климатическими изменениями могут привести к антибактериальной устойчивости, а это, в свою очередь, спровоцирует увеличение потребности в лекарственных средствах.