В Европе произошла утечка данных сотрудников Tesla

Речь идёт об утечке данных сотрудников, работающих на разных предприятиях Tesla, в том числе на заводе в районе Грюнхайд Берлина.

В связи с этим глава региональных отделов профсоюза в Берлине, Бранденбурге и Саксонии Дирка Шульце потребовал от Tesla правды: какие права по защите данных были нарушены, объём утечки и в целом какова ситуация.