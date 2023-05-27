В Европе произошла утечка данных сотрудников Tesla

22:20, 27 мая 2023
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В Европе произошла утечка данных сотрудников TeslaПрофсоюз металлургов Германии потребовал объяснений
Из информационной инфраструктуры Tesla в Германии произошла утечка данных сотрудников. Какие именно это данные, не уточняется, но известно, что профсоюз металлургов Германии обвинил компанию в утечке и потребовал объяснений.
Речь идёт об утечке данных сотрудников, работающих на разных предприятиях Tesla, в том числе на заводе в районе Грюнхайд Берлина.
В связи с этим глава региональных отделов профсоюза в Берлине, Бранденбурге и Саксонии Дирка Шульце потребовал от Tesla правды: какие права по защите данных были нарушены, объём утечки и в целом какова ситуация.