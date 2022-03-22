В Европе прошли испытания боевых роботов

Сегодня в 17:05
1 мин.
В Европе прошли испытания боевых роботовСовременная гонка вооружений во всей красе
Как стало известно, британские военные провели испытания новейших наземных боевых роботизированных платформ. Произошло это на полигоне Солсбери-Плейн.
Речь идёт о тесте бронированной инженерной машины ATLAS, роботизированной машины взвода, а также платформы THESEUS. Сообщается, что последняя предназначена для доставки боеприпасов на передний край обороны. Участие экипажа в таком случае не требуется.
ATLAS же занимается поддержкой дистанционного управления — машина также способна работать автономно.
Напомним, что в планы британских военных входит создание боевой группы с роботизированной техникой уже к 2025 году. Использовать её планируется для объединения возможности пилотируемых машин и роботизированных платформ.
При этом чуть ранее уже стало известно, что в России в апреле также планируется провести собственные испытания — опытного образца тяжёлого ударного робота «Штурм».