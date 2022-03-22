В Европе прошли испытания боевых роботов

Речь идёт о тесте бронированной инженерной машины ATLAS, роботизированной машины взвода, а также платформы THESEUS. Сообщается, что последняя предназначена для доставки боеприпасов на передний край обороны. Участие экипажа в таком случае не требуется.

ATLAS же занимается поддержкой дистанционного управления — машина также способна работать автономно.

Напомним, что в планы британских военных входит создание боевой группы с роботизированной техникой уже к 2025 году. Использовать её планируется для объединения возможности пилотируемых машин и роботизированных платформ.

При этом чуть ранее уже стало известно, что в России в апреле также планируется провести собственные испытания — опытного образца тяжёлого ударного робота «Штурм».