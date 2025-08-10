В Европе протестировали робота для будущих марсианских экспедиций

Благодаря пружинистости и способности к прыжкам, «Олимп» может преодолевать препятствия, недоступные для колёсных марсоходов, что крайне важно при передвижении по пересечённой местности в условиях лунной и марсианской гравитации. Робот также способен исследовать лавовые трубки и пещеры и прочие подземные объекты, что слишком рискованно для дронов.

Робот использует метод машинного обучения для контроля ориентации, что позволяет машине выравниваться и выполнять прыжки. По словам разработчика Йоргена Анкера Ольсена, такие роботы могут изменить способы исследования ландшафтов других планет и открыть доступ к ранее недоступным местам.