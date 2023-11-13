В Европе против YouTube готовят иск за «шпионаж» при обнаружении блокировщиков рекламы

Эксперт по конфиденциальности подал уголовный иск против YouTube за использование скриптов, которые обнаруживают и ограничивают блокировщики рекламы на платформе.

Согласно информации, опубликованной The Register, Александр Ханфф, консультант по вопросам конфиденциальности, подал жалобу на YouTube в соответствии с законом Ирландии о злоупотреблении компьютерными системами.

Ханфф утверждает, что видеосервис Google использует незаконные скрипты отслеживания для обнаружения блокировщиков рекламы, что, по его мнению, равносильно шпионажу за гражданами ЕС.

Он также подал гражданский иск против системы браузинга YouTube, которая обнаруживает блокировщики рекламы, в Ирландскую комиссию по защите данных.

Напомним, что началось все с того, что не так давно YouTube ввела непопулярную политику на глобальном уровне, блокируя пользователей, использующих блокировщики рекламы, если они не отключат их или не подпишутся на YouTube Premium.