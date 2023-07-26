В Европе проверят безопасность новой криптовалюты от владельца ChatGPT

Криптовалютный проект Worldcoin предлагает бесплатные токены в обмен на сканирование сетчатки глаз и предоставление этой биометрии разработчикам. В ICO сомневаются в безопасности подобной технологии и в целом практики, пусть сервис будет хранить только хеш сетчатки.

Такие же опасения высказал и Виталик Бутерин — владелец криптовалюты Ethereum. Он подчеркнул, что нельзя не учитывать риск утечки данных, и тогда открываются серьёзные опасности для пользователей.

Кроме того, Worldcoin не может запуститься в США, где у этой криптовалюты могут быть проблемы с законом. Ни одна из крупных американских криптобирж не провела листинг этих токенов.