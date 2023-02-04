В Европе решили законодательно ограничить искусственный интеллект после успеха ChatGPT

В Европе решили законодательно ограничить искусственный интеллект после успеха ChatGPTЕврокомиссия ведёт консультации с Советом Европы
Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Бретон Тьерри заявил о тесном сотрудничестве Еврокомиссии с Советом ЕС и Европейским парламентом для уточнения существующих и введения новых правил в Законе об искусственном интеллекте.
Фото: Theconversation.com
По словам чиновника, появление чат-бота ChatGPT и развитие технологий искусственного интеллекта в целом вызывают некоторые опасения в силу их использования для распространения дезинформации, мошенничества и злоупотреблений в сфере образования. При этом Тьерри подчеркнул важность прозрачности «в связи с риском предвзятости и ложной информации».
Также он отметил, что технологии ИИ, а также ChatGPT, нуждаются в как можно скором установлении и регулировании правил и глобальных стандартов для этой отрасли.
«Как показал ChatGPT, решения на основе ИИ могут предложить широкие возможности для людей и бизнеса, но могут нести в себе определённые риски. Именно поэтому нам нужна надёжная нормативная база для регулирования отрасли ИИ», — заявил Тьерри.