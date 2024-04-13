В Европе считают, что первый запуск тяжёлой ракеты Ariane 6 может быть неуспешным

Опубликовано 13 апреля 2024, 18:45
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В Европе считают, что первый запуск тяжёлой ракеты Ariane 6 может быть неуспешнымЭто объясняется статисткой
Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер выразил неуверенность в успешном первом пуске тяжёлой ракеты Ariane 6. Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя Ariane 6 запланирован ЕКА на период с 15 июня по 31 июля 2024 года.
По словам руководителя, подобная неуверенность объясняется статисткой: вероятность возникновения непредвиденных проблем и технических аномалий при первом пуске тяжёлых ракет-носителей составляет 47%.
Также Ашбахер напомнил, что, хотя первые пуски носителей Ariane 1, Ariane 3 и Ariane 4 были успешными, этим нельзя было похвастаться при пусках Ariane 2 и Ariane 5.