В Европе считают, что первый запуск тяжёлой ракеты Ariane 6 может быть неуспешным

По словам руководителя, подобная неуверенность объясняется статисткой: вероятность возникновения непредвиденных проблем и технических аномалий при первом пуске тяжёлых ракет-носителей составляет 47%.

Также Ашбахер напомнил, что, хотя первые пуски носителей Ariane 1, Ariane 3 и Ariane 4 были успешными, этим нельзя было похвастаться при пусках Ariane 2 и Ariane 5.