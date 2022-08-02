В Европе сервис для отслеживания движения самолётов перестал передавать передвижения Нэнси Пелоси

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В Европе сервис для отслеживания движения самолётов перестал передавать передвижения Нэнси ПелосиВозможно, хакеры, но, может, и намеренно скрыли
Шведский специализированный сервис FlightRadar24 для отслеживания перемещений самолётов перестал работать. Этот ресурс предлагал отслеживать передвижение борта спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси по пути на Тайвань.
Отмечается, что кратно возросло количество пользователей, которые стали заходить на сайт для отслеживания пути Пелоси. Сообщалось о не менее чем 300 тысячах пользователей. Другой подобный ресурс Plane Finder убрал мониторинг передвижений Пелоси и не прекратил работу. При этом администрация FlightRadar24 заявила, что сервис вышел из строя в результате хакерской атаки.
Даже появились предположения, что сервис намеренно скрыл от пользователей информацию о передвижениях американской госслужащей. В итоге Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань.