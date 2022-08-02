В Европе сервис для отслеживания движения самолётов перестал передавать передвижения Нэнси Пелоси

Отмечается, что кратно возросло количество пользователей, которые стали заходить на сайт для отслеживания пути Пелоси. Сообщалось о не менее чем 300 тысячах пользователей. Другой подобный ресурс Plane Finder убрал мониторинг передвижений Пелоси и не прекратил работу. При этом администрация FlightRadar24 заявила, что сервис вышел из строя в результате хакерской атаки.

Даже появились предположения, что сервис намеренно скрыл от пользователей информацию о передвижениях американской госслужащей. В итоге Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань.