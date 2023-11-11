В Европе снова «пристали» к соцсети Х: компании не хватает модераторов контента

Претензии европейского регулятора связаны с недостаточным количеством модераторов контента этой соцсети в Европе. Всего насчитывается 2294 сотрудника, что с точки зрения DSA мало, так как вряд ли обеспечит полноценную и эффективную борьбу с опасным и незаконным контентом.

По логике регулятора, на Х должны повлиять и конкуренты. К примеру, в европейском подразделении YouTube работает 16974 модератора, в Google Play — 7319, в TikTok — 6125.

Если компания не предпримет действий для соответствия законодательству, могут быть серьёзные последствия.