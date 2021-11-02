В Европе создали катамаран на водородном топливе

Отмечается, что подобная разработка — один из серьёзных шагов по уходу Швеции от загрязнения окружающей среды выбросами углекислого газа. Сейчас на суда Стокгольма приходится 5% энергопотребления, но ежегодно выброс CO2 составляет 50%.

В связи с этим компания Green City Ferries представила прототипы первого в мире катамарана на водороде. Судно будет построено из углеродного волокна, посередине будет иметь слой фольги, который позволит уменьшить лобовое сопротивление и увеличить дальность его хода. В качестве силовой установки катамаран получит водородный двигатель Echandia с батареями и топливными элементами. Поскольку он будет потреблять незначительное количество топлива, это даст существенную экономию в весе судна.