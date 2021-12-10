В Европе создали летающего человекоподобного робота

Устройство напоминает человека и действительно похоже на подростка. Роботизированный гуманоид летает с помощью четырёх реактивных двигателей, встроенных в руки и полнофункциональный ранец, обеспечивающий равновесие и манёвренность. «Юнец» распознаёт человеческую речь и жесты. Способен полностью автономно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке.

Построен на основе модульной платформы iCub от консорциума The RobotCub Project. Имеет рост 104 см, весит 22 кг. «Одет» в защитные огнеупорные штаны, защищающие корпус от возгорания и повреждения деталей.

Планируется, что в будущем робот будет участвовать в спасательных операциях. Также с помощью этих устройств буду тестировать экзоскелеты для различных целей.

«Я искренне верю, что воздушную робототехнику можно использовать для тестирования человеческих экзоскелетов. Недавний полёт Ричарда Браунинга демонстрирует успешную работу подобных футуристических механизмов. Да, впереди долгий путь, но мы можем ускорить его благодаря роботам и тем самым избежать испытаний на людях», — рассказал Даниэле Пуччи, глава лаборатории искусственного и механического интеллекта Итальянского технологического института.