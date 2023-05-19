В Европе создали несгораемый щит для защиты космических кораблей при входе в атмосферу

При входе в атмосферу щит раскладывается и защищает ракету, при выходе в открытый космос — автоматически складывается и находится в специальном отсеке головного обтекателя ракеты. При возвращении механизм срабатывает повторно.

Компания проведёт практические испытания Pridwen при запуске корабля собственного производства ForgeStar. В Space Forge надеются, что с помощью их разработки удастся снизить стоимость каждого запуска. По их мнению, это простимулирует развитие космической отрасли.