В Европе создали робота-альпиниста для работы на опасной высоте

Робот оснащён четырьмя колёсами с резиновыми шинами, подключён к наземному пульту дистанционного управления с помощью 110-вольтового электрического троса. Может нести на себе полезную нагрузку в виде различных насадок весом до 6 кг. HB1 способен выполнять работы по ультразвуковому исследованию и покраске стен.

Робот крепится к поверхности за счёт двух вентиляторов: они создают вакуум, высасывая воздух из-под передней и задней частей робота. Благодаря этому он не падает и может передвигаться по потолкам, шероховатым, изогнутым или гладким поверхностям, неровным стенам. К тому же машина может обходить препятствия в виде электрических проводов.