В Европе создали робота-альпиниста для работы на опасной высоте

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В Европе создали робота-альпиниста для работы на опасной высотеИ протестировали его
Британский стартап HausBots разработал робота-альпиниста HB1 для выполнения задач на опасной высоте вместо людей. В их число входит исследование и ремонт зданий.
Робот оснащён четырьмя колёсами с резиновыми шинами, подключён к наземному пульту дистанционного управления с помощью 110-вольтового электрического троса. Может нести на себе полезную нагрузку в виде различных насадок весом до 6 кг. HB1 способен выполнять работы по ультразвуковому исследованию и покраске стен.
Робот крепится к поверхности за счёт двух вентиляторов: они создают вакуум, высасывая воздух из-под передней и задней частей робота. Благодаря этому он не падает и может передвигаться по потолкам, шероховатым, изогнутым или гладким поверхностям, неровным стенам. К тому же машина может обходить препятствия в виде электрических проводов.
Источник: Популярная механика