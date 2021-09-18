В Европе установили памятник создателю Bitcoin

Как отмечается, Сатоши Накамото – легендарная личность, потому что кто это – мужчина, женщина или команда единомышленников, – до сих пор неизвестно. Скульптура представляет собой фигуру человека, но с зеркалом вместо лица.

Авторы скульптуры утверждают, что это символизирует анонимность биткоина и «крипты» в целом. А также то, что каждый сторонник цифрового золота является Сатоши.