В Европе впервые создали военный беспилотник класса MALE

К таковым относят средневысотные беспилотные летательные аппараты с большой продолжительностью полёта. При этом французская новинка оснащена двигателем PT6. Аппарат также может нести до трёх тонн полезной нагрузки и лететь до 24 часов.

Aarok предназначен для выполнения достаточно широкого спектра различных задач, включая нанесение ударов, разведывательные операции и противолодочные миссии.

Дрон также может конкурировать с проектом Eurodrone и американским беспилотником MQ-9 Reaper. Окончательные возможности Aarok будут известны чуть позднее, после его первого полёта, который планируется уже до конца 2023 года.