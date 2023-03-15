В Европе вычислительный центр компании начал охранять робопёс

Как отмечается, Anymal похож на известного робопса Spot от Boston Dynamics. Машина девять раз обходит здание и проверяет каждую комнату не только на предмет общей безопасности, но и технических неисправностей. Например, если перегрелись провода и слишком вибрируют насосы, то в таком случае Anymal передаёт оператору соответствующее уведомление.

«Машина обычно выполняет девять инспекционных миссий в день, запланированных через API Anymal. Робот проводит визуальные, тепловые и акустические измерения во время своих двухчасовых миссий. После завершения работ робособака возвращается на док-станцию для подзарядки», — сказано в статье, посвящённой роботу.