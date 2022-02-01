В Европе выявили мутацию омикрон-штамма коронавируса

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В Европе выявили мутацию омикрон-штамма коронавирусаВ Чехии ею заразились лишь пять человек
В сети появилась информация о том, что омикрон-штамм начал мутировать. Так, например, новую вариацию обнаружили в своей стране чешские специалисты.
На данный момент мутацию нового варианта COVID-19 выявили сразу у пяти человек. При этом пока что эксперты не берутся утверждать, является ли это число финальным — соответствующие исследования только предстоит произвести.
Напомним, что ранее агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) поделилось свежими данными, согласно которым у омикрон-штамма и вправду есть новая вариация. Её назвали BA.2. Отличительной особенностью «новинки» является более быстрое распространение на фоне предшественника — BA.1. У неё уже даже появилось своё название — «тихий» вариант омикрон-штамма коронавируса.
Источник: Lenta.ru