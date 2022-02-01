В Европе выявили мутацию омикрон-штамма коронавируса

На данный момент мутацию нового варианта COVID-19 выявили сразу у пяти человек. При этом пока что эксперты не берутся утверждать, является ли это число финальным — соответствующие исследования только предстоит произвести.

Напомним, что ранее агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) поделилось свежими данными, согласно которым у омикрон-штамма и вправду есть новая вариация. Её назвали BA.2. Отличительной особенностью «новинки» является более быстрое распространение на фоне предшественника — BA.1. У неё уже даже появилось своё название — «тихий» вариант омикрон-штамма коронавируса.