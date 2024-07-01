В Европе запуск новейшего метеоспутника перенесли с европейской ракеты на Falcon 9

Глава Eumetsat Фил Эванс сослался на «исключительные обстоятельства», приведшие к такому решению. Эванс отметил, что спутники MTG-S1 — «шедевр европейских технологий». И чтобы спутник был запущен как можно быстрее, а «национальные метеорологические службы смогли получать новые и более точные данные для защиты жизней, имущества и инфраструктуры», необходимо перенести запуск на ракету американский компании SpaceX вместо европейского оператора.

Объясняется это неуверенностью Eumetsat, что европейская ракета Ariane 6 взлетит по графику — в начале 2025 года, тогда как Falcon 9 гарантированно полетит в срок во второй половине 2025.

MTG-S1 является вторым в линейке метеорологических спутников третьего поколения Meteosat на геостационарной орбите после запуска MTG-I1 на одной из последних ракет Ariane 5 в декабре 2022 года. MTG-S1 — первый метеоспутник, оснащённый эхолотом, который может определять вертикальные профили температуры и водяного пара для улучшения прогнозирования погоды.

При этом заявление Eumetsat «разочаровало» европейских чиновников от космической отрасли. Так, глава французского космического агентства CNES Филипп Батист заявил, что «сегодня очень разочаровывающий день для европейских космических усилий». Он даже призвал Еврокомиссию внедрить форму регулирования «покупай европейское», которое потребовало бы, чтобы европейские правительственные миссии запускались исключительно на европейских ракетах.

В таком же ключе высказался и генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. Он назвал решение Eumetsat «удивительным».