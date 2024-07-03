В Европе запустят спутник с ИИ для мониторинга Земли

Интеграция ИИ существенно улучшила процесс наблюдений за Землей. Теперь возможно быстрое и точное обработка больших объемов данных, что способствует превращению сырых данных в полезные выводы.

В рамках инициативы по развитию инновационных технологий для космических миссий наблюдения за Землей ESA запустила спутник Φ-sat-1 в 2020 году. Он стал первым экспериментом Европейского космического агентства по использованию ИИ для наблюдений за Землей и подготовил почву для последующей миссии — Φsat-2.

Спутник Φsat-2 размером всего 22×10×33 см оснащен мультиспектральной камерой и компьютером ИИ, который обрабатывает изображения в реальном времени, обещая обеспечить более эффективные методы мониторинга нашей планеты.

На борту спутника запущено шесть приложений ИИ, которые позволяют преобразовывать изображения в карты, обнаруживать облака, классифицировать их и предоставлять информацию о распределении облаков, а также обнаруживать и классифицировать суда, сжимать изображения на борту и передавать их на Землю, обнаруживать аномалии в морских экосистемах и выявлять лесные пожары.