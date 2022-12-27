В Европейской стране запретили ошейники для собак с электрошокером

В Европейской стране запретили ошейники для собак с электрошокеромНо оставили кое-какие исключения
Бельгийский регион Валлония внедрил новые правила. Регион, включающий пять провинций, запретил использование электрических и удушающих ошейников для собак.
Фото: Outward Hound
Вместе с тем власти также внесли запрет на аквариумы объёмом менее десяти литров для рыб. Таким образом они пытаются уменьшить страдания животных.
Сообщается, что новые правила вступят в силу весной. При этом они не будут распространяться на владельцев служебных собак, в том числе полицейских, таможенников и военнослужащих.
Что интересно, похожая ситуация и с обычными бельгийцами. Те из них, кто получил специальный ветеринарный сертификат на свою собаку будет иметь право продолжать использовать электрические ошейники. Это решение было принято после консультаций с защитниками прав животных.