В европейской стране запретили строить 5G под давлением общественности

Об этом сообщается в издании bourgas.ru. Так, согласно обнародованным данным, в конце сентября 2020 года против строительства сотовых сетей пятого поколения выступал муниципалитет Балчик. Сейчас же выяснилось, что в ходе последнего заседания на 2020 год, такое решение приняли и в муниципальном совете Мездры.

Сообщается, что годовой мораторий касается как развертывания сетей 5G, так и их эксплуатацию, обслуживание и развитие. Судя по протоколу собрания, 11 депутатов выступили за поддержку этой инициативы, тогда как 1 - против.