В Европейской стране заработало беспилотное водное такси

В Европейской стране заработало беспилотное водное таксиЕго тестирование прошло ещё летом текущего года
Производством автономных лодок Roboa занималась команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT). При этом тестирование суден на каналах Амстердама проходило ещё летом 2021 года.
Сообщается, что транспорт будущего будет перевозить туристов и жителей города также по каналам города. При этом «вместимость» беспилотников — до пяти человек.
Что интересно, ещё одним способом применения новинок называется сборка мусора из каналов и доставка товаров.
Отметим, что в основу Roboat легла технология, использующая лидар и несколько панорамных камер. Для определения маршрута в устройство внедрён GPS-навигатор.
Из прочих характеристик лодки можно отметить возможность беспроводной зарядки, а также автономность от 12 до 24 часов, в зависимости от грузоподъёмности.