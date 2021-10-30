В Европейской стране заработало беспилотное водное такси

Производством автономных лодок Roboa занималась команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT). При этом тестирование суден на каналах Амстердама проходило ещё летом 2021 года.

Сообщается, что транспорт будущего будет перевозить туристов и жителей города также по каналам города. При этом «вместимость» беспилотников — до пяти человек.