В Facebook исключили утечку данных во время глобального сбоя работы сервисов

Напомним, что вчера Facebook, а также популярные сервисы компании — Instagram и WhatsApp столкнулись со сбоем в работе. На фоне этой новости в сети распространились сообщения о том, что данные более чем полутора миллиардов пользователей оказались доступными для покупки на хакерском сайте.

Сама компания опровергает сообщения о массовой утечке данных пользователей. Об этом сообщает издание Reuters. Так, согласно заявлению представителей американской соцсети, сбои в работе сервисов не спровоцировали утечки данных пользователей.

Напомним, что нескольким ранее мы писали о причине глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, по словам инженеров Facebook, случился он из-за конфигурационных изменений в магистральных маршрутизаторах.