В Facebook* могут исчезнуть все новости: в США приняли закон, обязывающий соцсети платить авторам новостей

Закон предполагает, что соцсети и другие площадки, на которых различные источники новостей размещают свой контент, должны им платить за это деньги. При этом закон касается только небольших, региональных издателей.

Сторонам даётся 4 года на согласование условий и размеров оплаты, но Facebook эта инициатива законодателей категорически не нравится. По мнению компании, издателям новостей, тем более небольшим, размещение на такой площадке, как Facebook, выгодно и в отношении денег, и ради охвата аудитории. Но сама соцсеть с этого ничего существенного не имеет.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.