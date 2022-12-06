Наука и технологии
19:18, 06 декабря 2022
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В Facebook* могут исчезнуть все новости: в США приняли закон, обязывающий соцсети платить авторам новостей

Соцсеть с этим не согласна

Представитель компании Meta*, которой принадлежит Facebook*, пригрозил удалить все новости из соцсети. Такое заявление было сделано на фоне принятого Конгрессом США закона о необходимости оплаты авторам новостей за их контент.

В Facebook* могут исчезнуть все новости: в США приняли закон, обязывающий соцсети платить авторам новостей

Фото: Mastersofscale.com

Закон предполагает, что соцсети и другие площадки, на которых различные источники новостей размещают свой контент, должны им платить за это деньги. При этом закон касается только небольших, региональных издателей.

Сторонам даётся 4 года на согласование условий и размеров оплаты, но Facebook эта инициатива законодателей категорически не нравится. По мнению компании, издателям новостей, тем более небольшим, размещение на такой площадке, как Facebook, выгодно и в отношении денег, и ради охвата аудитории. Но сама соцсеть с этого ничего существенного не имеет.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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