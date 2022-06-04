В Facebook* посчитали, что Цукербергу лучше уйти из компании

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В Facebook* посчитали, что Цукербергу лучше уйти из компанииОб этом заявил бывший менеджер
Бывший ведущий менеджер по борьбе с дезинформацией пользователей Facebook*, а ныне информатор соцсети Фрэнсис Хауген заявила, что пока Марк Цукерберг не уйдёт с поста главы Meta*, компания не будет развиваться.
По словам Хауген, Цукерберг воспринимает Meta как зеркало и не осознаёт тех негативных последствий, которые несут его решения и его проекты, и какую силу в компании он имеет лично. Она подчеркнула, что у главы Meta 56% голосов, поэтому, кроме Цукерберга, никто «не может контролировать Facebook прямо сейчас».
Также Хауген дала понять, что в руках одного человека сосредоточено слишком много полномочий для принятия решений.
Несмотря на свои критические оценки, бывший менеджер Facebook призвала не демонизировать главу компании.
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