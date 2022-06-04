В Facebook* посчитали, что Цукербергу лучше уйти из компании

По словам Хауген, Цукерберг воспринимает Meta как зеркало и не осознаёт тех негативных последствий, которые несут его решения и его проекты, и какую силу в компании он имеет лично. Она подчеркнула, что у главы Meta 56% голосов, поэтому, кроме Цукерберга, никто «не может контролировать Facebook прямо сейчас».

Также Хауген дала понять, что в руках одного человека сосредоточено слишком много полномочий для принятия решений.

Несмотря на свои критические оценки, бывший менеджер Facebook призвала не демонизировать главу компании.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России