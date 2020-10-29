Наука и технологии
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В Facebook признались в бессилии перед российскими попытками вмешаться в выборы в США
Но компания не бросает попыток сделать все, что в ее силах
Основатель Facebook принял участие в слушаниях в сенате США. Там он, помимо всего прочего, подтвердил бессилие его компании перед российскими попытками вмешаться в выборы в Соединенных Штатах.
Единственное, чего удалось добиться инженерам крупнейшей соцсети, это создать системы для более быстрого выявления случаев таких попыток, передает слова миллиардера Интерфакс.
Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы. Но мы создали системы, которые обеспечивают возможность гораздо более скорого выявления случаев, когда они предпринимают попытки (вмешательства в выборы).
По мнению Цукерберга, предпринятые его компанией меры должны “вселить в американцев высокую степень доверия”. При этом он также отметил, что дать полноценный отпор российскому вмешательству способно лишь правительство США - для этого оно должно использовать соответствующие рычаги влияния.