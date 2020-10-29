В Facebook признались в бессилии перед российскими попытками вмешаться в выборы в США

Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы. Но мы создали системы, которые обеспечивают возможность гораздо более скорого выявления случаев, когда они предпринимают попытки (вмешательства в выборы).

Марк Цукерберг Глава Facebook