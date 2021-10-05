В Facebook раскрыли причину масштабного сбоя в работе сервисов

Так, согласно данным Facebook, масштабный сбой в работе сервисов был спровоцирован изменениями конфигурациями магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщили инженеры американской компании.

“Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь”, — написано в опубликованном инженерами Facebook заявлении.

Данный сбой в сетевом трафике, в свою очередь, привел к каскадному влиянию на способ связи центров обработки данных Facebook, что в конечном итоге спровоцировало прекращение работы служб.