В Facebook раскрыли причину масштабного сбоя в работе сервисов

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В Facebook раскрыли причину масштабного сбоя в работе сервисовВсе дело в конфигурационных изменениях в магистральных маршрутизаторах
Вчера в работе Facebook, а также ее популярных сервисов Instagram и WhatsApp произошел сбой. Сейчас же представители компании сообщили, чем он был обусловлен.
Так, согласно данным Facebook, масштабный сбой в работе сервисов был спровоцирован изменениями конфигурациями магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщили инженеры американской компании.
“Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь”, — написано в опубликованном инженерами Facebook заявлении.
Данный сбой в сетевом трафике, в свою очередь, привел к каскадному влиянию на способ связи центров обработки данных Facebook, что в конечном итоге спровоцировало прекращение работы служб.