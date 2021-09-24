В фекалиях младенцев оказалось в разы больше микропластика, чем у взрослых

Напомним, что нескольким ранее частицы пластика были обнаружены в плаценте. В своем новом исследовании ученые решили изучить образцы кала младенцев и взрослых на предмет влияния двух распространенных микропластиков. Ученые взяли образцы кала шести младенцев и десяти взрослых и три пробы первородного кала новорожденных. Концентрацию микропластика в материале определяли с помощью масс-спектрометрии. Причем для того, чтобы убедиться, что микропластик в кале именно из кишечника, а не подгузников, из анализа было решено убрать полипропилен.

В результате выяснилось, что частицы ПЭТ и ПК были выявлены во всех образцах детского стула. Причем концентрация микропластика в детском кале была в 14 раз выше, чем у взрослых.

"Расчетное среднее ежедневное воздействие частиц ПЭТ и ПК, попадающих в организм, для младенцев составило 83 тысячи и 860 нанограммов на килограмм массы тела соответственно. Это значительно выше, чем для взрослых (ПЭТ — 5,8 тысячи нанограммов на килограмм веса; ПК — 200 нанограммов на килограмм в сутки). Наше исследование предполагает, что младенцы подвергаются более сильному воздействию микропластика, чем взрослые", — рассказали авторы исследования.