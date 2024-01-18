07:51, 18 января 2024
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В фильме по игре Minecraft снимется легендарная «мама Стифлера» из «Американского пирога»Интересный каст
Дженнифер Кулидж присоединяется к актерскому составу фильма по видеоигре Minecraft, который снимается в Новой Зеландии. Фильм создается Warner Bros, Vertigo и Legendary.
Кулидж присоединится к уже подтвержденным актерам, включая Джейсона Момоа, Джека Блэка, Эмму Майерс, Даниэль Брукс и Себастьяна Юджина Хансена.
Режиссером картины выступает Джаред Хесс. Продюсерами фильма являются Рой Ли, Джон Берг, Мэри Пэрент, Кейл Бойтер, Момоа, Торфи Франс Олафссон, Ву Буи и покойная Джилл Мессик.
Отметим, что Minecraft является самой продаваемой видеоигрой всех времен с 300 млн проданных копий и почти 140 млн активных игроков в месяц.
Дженнифер Кулидж известна по ролям в таких фильмах, как «Легальная блондинка», «Молодая женщина с обещаниями». Но наибольшую популярность ей принесла роль мамы Стифлера в легендарной комедии «Американский пирог».
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