В фильме по игре Minecraft снимется легендарная «мама Стифлера» из «Американского пирога»

Кулидж присоединится к уже подтвержденным актерам, включая Джейсона Момоа, Джека Блэка, Эмму Майерс, Даниэль Брукс и Себастьяна Юджина Хансена.

Режиссером картины выступает Джаред Хесс. Продюсерами фильма являются Рой Ли, Джон Берг, Мэри Пэрент, Кейл Бойтер, Момоа, Торфи Франс Олафссон, Ву Буи и покойная Джилл Мессик.

Отметим, что Minecraft является самой продаваемой видеоигрой всех времен с 300 млн проданных копий и почти 140 млн активных игроков в месяц.

Дженнифер Кулидж известна по ролям в таких фильмах, как «Легальная блондинка», «Молодая женщина с обещаниями». Но наибольшую популярность ей принесла роль мамы Стифлера в легендарной комедии «Американский пирог».