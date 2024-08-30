В Финляндии появится самый большой в мире тепловой насос для обогрева городов

Одна из целей Финляндии — достижение климатической нейтральности к 2030 году. За внедрение этих насосов в городскую коммунальную инфраструктуру отвечает компания Helen Oy. Для обогрева городов будут использовать самый большой в мире тепловой насос типа «воздух-вода», предназначенный для декарбонизации районной теплоэлектростанции в Хельсинки. Построит насосы и создаст все системы обеспечения немецкая компания MAN Energy Solutions.

Согласно документации, предоставленной подрядчиком порталу Euractiv, тепловой насос мощностью 33 МВт будет использовать воздух из окружающей среды для выработки полезного тепла, а в качестве хладагента будет использоваться CO2, который безопаснее для климата, чем другие альтернативы. Устройство будет сочетаться с двумя котлами мощностью 50 МВт, экономя 56 тонн CO2 в год.

Как пишет источник, ранее опасались, что для достижения климатической нейтральности будет использоваться сжигание древесины, но эта практика вредна для лесов и здоровья людей. При этом Финляндия является одной из самых активных стран ЕС в сжигании древесины.

«Мы очень гордимся тем, что поддерживаем Helen в достижении климатической нейтральности в Хельсинки», — заявил генеральный директор MAN Energy SolutionsУве Лаубер.