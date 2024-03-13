В Финляндии создали «песчаную батарею» для энергоснабжения зимой

Это умное устройство представляет собой большой стальной силос с песком (или аналогичным твердым материалом), который нагревается через теплообменник, зарытый в центре, используя избыточную электроэнергию сети — например, ту, которая генерируется в период пикового спроса на возобновляемых источниках, когда стоимость электроэнергии низкая.

Энергия может быть сохранена на месяцы, с минимальными потерями, и затем извлечена по мере необходимости в виде тепла. В Финляндии это означает подачу ее в местную систему центрального отопления, которая обеспечивает отопление домов, зданий и даже бассейнов.

Ожидается, что новая батарея будет иметь высоту 13 м и ширину 15 м, обеспечивая мощность 1 МВт и емкость 100 МВт-ч. По словам компаний, это соответствует потребности муниципалитета Порнайнен в тепле на неделю зимой или на месяц летом.

При этом новая батарея также должна снизить выбросы углекислого газа от системы центрального отопления на 160 тонн в год, что эквивалентно почти 70% сокращению. Песок для батареи будет добываться устойчивым способом — это будет измельченный тальк, являющийся побочным продуктом другой местной промышленности. Этот материал, по словам разработчиков, проводит тепло даже лучше обычного песка.