В Финляндии запустили первое в мире подземное хранилище радиоактивных отходов

Хранилище представляет собой огромный контейнер из меди, который поместят в гранит на глубине 400 метров. Хранилище будет расположено на финском острове Олкилуото.

В это хранилище будут свозиться отходы со всей Европы, вместительность контейнера составляет 6,5 тысяч тонн, которые будут храниться несколько лет, пока радиационный фон не нормализуется.

По заверениям экологов окружающей среде ничего не угрожает, так как хранилище спроектировано по определённой технологии.