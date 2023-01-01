В Финляндии запустили первое в мире подземное хранилище радиоактивных отходов

04:51, 01 января 2023
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В Финляндии запустили первое в мире подземное хранилище радиоактивных отходовОтходы будут храниться сотни лет
Финляндия ратифицировала указ о постройке первого в мире подземного хранилища ядерных отходов.
Фото: Scitechdaily.com
Хранилище представляет собой огромный контейнер из меди, который поместят в гранит на глубине 400 метров. Хранилище будет расположено на финском острове Олкилуото.
В это хранилище будут свозиться отходы со всей Европы, вместительность контейнера составляет 6,5 тысяч тонн, которые будут храниться несколько лет, пока радиационный фон не нормализуется.
По заверениям экологов окружающей среде ничего не угрожает, так как хранилище спроектировано по определённой технологии.