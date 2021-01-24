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В Ford разработали компактную "метеостанцию" для борьбы с запотеванием стекол автомобилей
Она также снижает уровень выброса углекислого газа и расход топлива
В Ford нашли способ избавиться от распространенной среди водителей проблемы - запотевания стекол автомобилей. Специалисты компании разработали для этого компактную “метеостанцию”.
Небольшую “метеостанцию” Windscreen Weather Station нужно расположить на лобовом стекле. Она способна автоматически бороться с конденсатом на стёклах. Модуль же, размеры которого составляют 5x3 см, размещается возле внутрисалонного зеркала заднего вида.
В Ford сообщили, что новинка состоит из сенсоров, способных выявлять влажность воздуха и температуру лобового стекла. Система самостоятельно выявляет параметры, которые могут привести к возникновению конденсата, а впоследствии выключает кондиционер и настраивает его так, чтобы стекла не запотевали. У “метеостанции” есть также довольно полезные побочные действия - она снижает уровень выброса углекислого газа и уменьшает расход топлива.