В Ford разработали компактную "метеостанцию" для борьбы с запотеванием стекол автомобилей

Небольшую “метеостанцию” Windscreen Weather Station нужно расположить на лобовом стекле. Она способна автоматически бороться с конденсатом на стёклах. Модуль же, размеры которого составляют 5x3 см, размещается возле внутрисалонного зеркала заднего вида.

В Ford сообщили, что новинка состоит из сенсоров, способных выявлять влажность воздуха и температуру лобового стекла. Система самостоятельно выявляет параметры, которые могут привести к возникновению конденсата, а впоследствии выключает кондиционер и настраивает его так, чтобы стекла не запотевали. У “метеостанции” есть также довольно полезные побочные действия - она снижает уровень выброса углекислого газа и уменьшает расход топлива.