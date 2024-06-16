В гаджеты бренда Fplus начнут встраивать ПО для корпоративного общения

Fplus и российский вендор НОТА (Холдинг Т1) объединили усилия для создания новых программно-аппаратных комплексов, включающих платформу корпоративных коммуникаций DION. Это сотрудничество было официально оглашено на 27-м Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках новой линейки комплексов будут доступны мобильные, стационарные и серверные рабочие места. На мобильных устройствах DION будет интегрирована с программной средой «AVROID Платформа», которая позволяет использовать Android-приложения на устройствах с операционной системой «Аврора». Это обеспечит пользователям доступ к полным функциональным возможностям платформы: звонки, обмен сообщениями и участие в конференциях.

Для стационарных и серверных рабочих мест DION будет предлагаться в качестве нативного приложения, обеспечивая высокий уровень безопасности и стабильную работу на локальном уровне. Оба партнёра выражают уверенность в том, что новые продукты найдут спрос у клиентов, заинтересованных в безопасных и эффективных решениях для корпоративных коммуникаций.