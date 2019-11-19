В ГАИ смогут дистанционно наблюдать за поведением водителей

Так, Яндекс представил новую камеру, которая занимается отслеживанием поведения водителя будучи за рулем автомобиля. Что интересно, в отличие от более распространенных на данный момент аналогов, разработка российской компании способна фиксировать не только засыпание за счет реагирования на моргание и зевки водителя, но также отслеживать моменты отвлечения автомобилиста.

Дитрих отдельно отметил, что подобный формат “слежки” за поведением водителя был бы очень полезен инспекторам ГАИ, в том числе благодаря возможности дистанционно наблюдать за действиями водителя.