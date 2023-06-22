В гарнитуре Apple Vision Pro нашли «гостевой режим». Как он будет работать

Данный инструментарий позволяет разработчикам создавать приложения под AR-гарнитуру компании. Одной из новых функций, не анонсированных ранее и раскрытых SDK, является «гостевой режим».

С его помощью владелец Vision Pro сможет дать доступ к своему девайсу другим людям. Включив данный режим, можно будет создать пароль для ограниченного доступа к приложениям и настройкам.

Это позволит оградить посторонних от личных данных владельца. При этом отвечать за защиту информации будет Optic ID — технология считывания радужной оболочки глаз. Именно она будет блокировать скрытые и удалённые фотографии.

Напомним, что Apple Vision Pro появится в магазинах в начале 2024 года.