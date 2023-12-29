В Гарварде рассказали, что значит быть счастливым

По словам Брукса, как правило, счастьем люди считают достижение важных и принципиальных для них целей. Зачастую это создание семьи, финансовая стабильность, высокооплачиваемая работа, покупка дома или автомобиля и т.п. Но достижение этих целей самих по себе не делает человека автоматически счастливее. По мнению учёного, прогресс, движение вперёд — вот истинное счастье для человека: не цель, а направление.

Брукс видит счастье как «инвестиционный портфель», и расставлять приоритеты независимо от целей следует в четырёх областях: вера и жизненная философия, семья, окружение и друзья, работа. Но ничто из этих вещей «не может сделать вас счастливее сама по себе, они дополняют друг друга и существуют в гармонии».

«Люди созданы для прогресса. Прогресс – это то, что приносит нам настоящее чувство удовлетворения. Движение вперёд. Цели, движение к ним — это то, что нам действительно нужно. В конечном счёте, счастье это не цель. Это направление», — заявил социолог в ходе саммита CNBC Work Summit 2023.