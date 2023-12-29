В Гарварде рассказали, что значит быть счастливым

В Гарварде рассказали, что значит быть счастливымСоциолог объяснил, как счастья достичь
Профессор социологии Гарвардского университета Артур С. Брукс назвал секрет счастья, которого многие люди не достигают, потому что всё время допускают «ошибку достижения» — неправильное понимание того, как стать счастливыми, предполагая, что нужно лишь достичь определённых навыков и получить результаты.
По словам Брукса, как правило, счастьем люди считают достижение важных и принципиальных для них целей. Зачастую это создание семьи, финансовая стабильность, высокооплачиваемая работа, покупка дома или автомобиля и т.п. Но достижение этих целей самих по себе не делает человека автоматически счастливее. По мнению учёного, прогресс, движение вперёд — вот истинное счастье для человека: не цель, а направление.
Брукс видит счастье как «инвестиционный портфель», и расставлять приоритеты независимо от целей следует в четырёх областях: вера и жизненная философия, семья, окружение и друзья, работа. Но ничто из этих вещей «не может сделать вас счастливее сама по себе, они дополняют друг друга и существуют в гармонии».
«Люди созданы для прогресса. Прогресс – это то, что приносит нам настоящее чувство удовлетворения. Движение вперёд. Цели, движение к ним — это то, что нам действительно нужно. В конечном счёте, счастье это не цель. Это направление», — заявил социолог в ходе саммита CNBC Work Summit 2023.