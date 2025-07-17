В Гарварде разработали червеобразных роботов, двигающихся в клубке

Команда разработала роботизированную платформу из мягких полимерных нитей, способных переплетаться и распутываться. Каждый робот длиной около 30 см работает автономно. При повышении давления, которое нагнетается внутренней воздушной камерой, робот сворачивается, а несколько роботов сплетаются в клубок, двигающийся как единое целое на суше и в воде.

Целью учёных является изучение группового поведения червей через физическую запутанность и применение этих свойств в искусственных системах для исследования больших пространств, преодоления препятствий и перемещения объектов.

Исследователи также планируют создать автономную версию с микрофлюидикой (микрогидродинамика, изучающая закономерности поведения жидкостей и газов).

«Является ли физическая запутанность не только средством объединения, но и каналом для коммуникации и координации? Вот платформа, которую мы можем использовать для изучения подобных вещей», — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории Джастин Верфель.