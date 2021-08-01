В геномах людей и кошек нашлись сходства

Так, было установлено, что в геномах человека и кошки есть существенные сходства. Более того, их больше, чем в геномах человека и собаки или крысы. Автор научной работы Лесли Лайонс отметила, что если не брать приматов, то кошки обладают одними из самых близких геномов к человеку.

Благодаря этому исследованию выяснилось, что изучать человеческие болезни эффективнее на кошках, а не на собаках или крыса. Исследователи надеются, что ввиду открытия того, что у кошек более идентичен к человеческому интервал между генами, это поможет пролить свет на происходящие с человеком вещи.

“Работа с приматами обходится дорого, но доступность кошек и послушный характер делают их одними из наиболее подходящих животных, с которыми можно работать, чтобы понять геном человека”, — поделилась автор исследования.