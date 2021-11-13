Наука и технологии
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В Германии изобрели электронные листья для оповещения о лесных пожарах

Эти датчики будут вовремя сообщать о возгорании
В Германии разработали листья, снабжённые детекторами дыма. Технология призвана вовремя оповещать лесничества о возникающем, даже мелком, пожаре.
В Германии изобрели электронные листья для оповещения о лесных пожарах

Как только датчики зафиксируют смесь газов при начинающемся пожаре, информация сразу же будет передана в ответственное лесничество. Эта технология получила поддержку ЕС на фоне усиливающихся лесных пожаров.

Предполагается, что она будет более эффективна по сравнению видеоконтролем лесов и спутникового мониторинга — эти способы позволяют обнаружить уже разгоревшийся и крупный пожар. Датчики-листья позволят оповещать о только начинающемся возгорании.

Источник: Европульс
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