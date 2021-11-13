В Германии изобрели электронные листья для оповещения о лесных пожарах

Как только датчики зафиксируют смесь газов при начинающемся пожаре, информация сразу же будет передана в ответственное лесничество. Эта технология получила поддержку ЕС на фоне усиливающихся лесных пожаров.

Предполагается, что она будет более эффективна по сравнению видеоконтролем лесов и спутникового мониторинга — эти способы позволяют обнаружить уже разгоревшийся и крупный пожар. Датчики-листья позволят оповещать о только начинающемся возгорании.