В Германии изобрели электронные листья для оповещения о лесных пожарах

Наука и технологии
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В Германии изобрели электронные листья для оповещения о лесных пожарахЭти датчики будут вовремя сообщать о возгорании
В Германии разработали листья, снабжённые детекторами дыма. Технология призвана вовремя оповещать лесничества о возникающем, даже мелком, пожаре.
Как только датчики зафиксируют смесь газов при начинающемся пожаре, информация сразу же будет передана в ответственное лесничество. Эта технология получила поддержку ЕС на фоне усиливающихся лесных пожаров.
Предполагается, что она будет более эффективна по сравнению видеоконтролем лесов и спутникового мониторинга — эти способы позволяют обнаружить уже разгоревшийся и крупный пожар. Датчики-листья позволят оповещать о только начинающемся возгорании.
Источник: Европульс